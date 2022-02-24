Волонтеры растянули в Реутове георгиевскую ленту

Волонтеры «Молодой гвардии» провели в Реутове необычную акцию — в Александровском сквере растянули гигантскую георгиевскую ленту. Ее длина составила 300 метров, а ширина — семь.

В акции приняли участие более 200 человек, рассказал руководитель местного волонтерского штаба «Молодой гвардии Единой России» Ильнур Сафин.

«Ребята приехали с самого утра, чтобы порепетировать разворот ленты. В конце мы сняли все это с коптера, и будет очень красивый сюжет», — пообещал он.

Огромное полотно растянулось по всему скверу. Жители Реутова с удовольствием выходили на улицу понаблюдать за увлекательным зрелищем. Случайные прохожие остались довольны инициативой активистов.

Люди отметили, что необходимо вспоминать погибших при различных конфликтах россиян, и пожелали, чтобы «в мире всегда были мир и дружба».

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