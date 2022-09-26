Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 20:43 Поделиться Telegram

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Viber Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

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В Подмосковье волонтеры соблюдают чистоту и активно работают над ее формированием. Недавно они очистили берег Истринского водохранилища. В работах принимал участие Союз культурных людей и рыбаков. Мусор там оставляли явно не такие культурные туристы. Кроме непосредственной уборки берегов, в сообществе рассказывали людям, как вести себя, чтобы мусора было все меньше.

«Мы убираем берега, снимаем браконьерские сети, но нас больше волнует повышение культуры. В данном случае — это культура отдыха, потому что как ты отдыхаешь так ты и работаешь. Повышение культуры, люди видят, мы еще и вывески развешиваем на общественных пляжах. И даже по этому водохранилищу видно, что мусора стала в десятки, в разы меньше», — рассказал основатель Союза культурных людей и рыбаков Сергей Агафонов.

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Для того, чтобы стать членом этого Союза, нужно сначала заполнить анкету на официальном сайте. Потом человека добавляют в чат, где можно узнавать все подробности о лодочных парадах и субботниках. Если у нового участника нет лодки, ничего страшного — с этим обязательно помогут.

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Чаще всего люди оставляют в лесах и на берегах стекло, консервные банки и самое вредное для природы — пластик. Если один человек образует кучу мусора, остальные тоже начинают сбрасывать туда отходы, потом расчистить берег гораздо труднее. За один такой субботник Союз культурных людей и рыбаков успевает вывезти два огромных контейнера мусора — в целом порядка пяти тонн. Берега становятся намного чище и аккуратнее.

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