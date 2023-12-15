Подмосковье 15 декабря 2023, 17:14 Волонтеры расчетного центра Подмосковья передали игрушки и сладости в детские дома МосОблЕИРЦ

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Акция «Новогодний марафон добра» стартовала в Подмосковье. В ее рамках волонтеры МосОблЕИРЦ собрали деньги, игрушки и сладости для ребят в детских домах и реабилитационных центрах.

Акцию проводят уже третий год. Сотрудники единого расчетного центра наряжаются в карнавальные костюмы и устраивают сказочные представления для маленьких жителей Подмосковья.

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Первыми с Новым годом ребят поздравили волонтеры из Коломны. Здесь праздники организуют сразу для трех детских центров — «Вдохновения» в Луховицах, «МАМонтенка» и «Детского приюта» в Коломне.

«В прошлом году дети были так рады нашим поздравлениям, подаркам, так трогательно нас встречали. Мы очень волновались, ведь для сотрудников расчетного центра непривычна роль артистов, но готовились к празднику увлеченно, творчески и с большой любовью», — заявила начальник управления МосОблЕИРЦ «Коломна» Мария Михайлова.

Из Коломны «Новогодний марафон добра» направится в Воскресенск, Королв, Ногинск и другие округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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