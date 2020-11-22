Волонтеры проверили соблюдение масочного режима в Одинцове

Добровольцы выходят на железнодорожные станции, ездят в общественном транспорте.

В очередной инспекции на платформе «Одинцово» участвовали представители «Молодой гвардии» Единой России и Молодежного парламента Одинцовского округа.

«Для нас в таких рейдах важен, в первую очередь, психологический момент», — рассказал председатель местного отделения «Молодой Гвардии» Михаил Серегин.

Волонтеры никого не штрафуют, то есть мониторинг несет только информационно-профилактический характер. Молодые люди объясняют, насколько важны ограничительные меры и соблюдение масочного режима. Также добровольцы выдают маски пассажирам, которые не взяли с собой индивидуальные средства защиты.

Каждый день на остановках общественного транспорта около 40 волонтеров следят за соблюдением масочного режима. В среднем за один рейд в округе они находят до 300 нарушителей.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила о введении масочного режима на всей территории России. С начала октября наблюдается увеличение заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза. Регион с самым высоким уровнем заболеваемости — Карелия.