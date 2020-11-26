Волонтеры проверили соблюдение масочного режима в автобусах в Рошале

Волонтеры проверили, как пассажиры автобусов в подмосковном Рошале соблюдают масочный режим. Тем, кто ехал без СИЗ, напомнили о действующем в регионе ограничении и предложили маску бесплатно.

«Сейчас введен масочный режим — и волонтеры не только мониторят его соблюдение, но и также раздают маски бесплатно, кому это необходимо. Маски мы раздаем во всех общественных местах, чаще всего это остановки, чтобы люди в транспорт заходили в масках», — рассказала координатор городского волонтерского штаба помощи Яна Котова.

Пассажиры отнеслись к этому рейду с пониманием.

«Отношусь совершенно спокойно. Считаю, что в данной эпидемической ситуации это нормально. Всегда соблюдаю, призываю к этому и учеников, так как работаю учителем», — поделилась своим мнением о режиме и проверках местная жительница Мария Шабакина.

Масочный режим в подмосковном транспорте действует с мая. Его не отменяли даже летом, когда пандемия стихла. В обязанности водителя из-за сложной эпидемической обстановки теперь входит дезинфекция салона. Автобусы обеззараживают на конечных остановках. Строгие санитарные правила действуют и в спортивно-культурном центре города. На входе всем измеряют температуру и предлагают обеззаразить руки. Спортсмены дезинфицируют и ноги.

«Зайдя в здание, вы подносите руки — происходит нанесение спиртового раствора. Если вы хотите продезинфицировать ноги, то вы разуваетесь, снимаете носки, подносите ногу — одну, другую, происходит орошение спиртовым раствором ноги, и она дезинфицируется», — описала процедуру заместитель директора по спортивным вопросам СКЦ Рошаля Анастасия Никитцева.

Ежедневно этот центр посещают около 500 человек, поэтому меры безопасности там необходимы.