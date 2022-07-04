Волонтеры провели субботник на Истринском водохранилище

Всего за день подмосковные «антимусорные пираты» привели в порядок одно из красивейших мест региона — Истринское водохранилище.

Мероприятие началось с лодочного парада и переросло в субботник. Десятки активистов из разных городов Московской области прибыли под Истру, чтобы сделать чище одно из излюбленных мест отдыха людей. Вооружившись перчатками для мусора и пакетами, волонтеры разбрелись по разным точкам. Экоактивисты, местные жители, рыбаки — в этот день каждый желающий внес свою лепту в общее дело.

Источник фото: телеканал «360»

«Я понимаю, как важно собирать мусор, поэтому никогда не прохожу мимо», — поделилась мнением одна из участниц субботника, Александра Хижникова.

«Антимусорные пираты» борются с загрязнениями водоемов уже шестой год, и за это время многие берега Подмосковья были очищены. Глядя на это, местные жители и сами становятся аккуратнее.

«Мы действительно замечаем, что мусора с каждым годом становится все меньше. В этот раз приехали, посмотрели и поняли, что люди стали культурнее. Они стали бережнее относиться к нашему водохранилищу. При этом многие отдыхающие, увидев субботник, сами подходят и помогают волонтерам складывать», — говорит замглавы администрации городского округа Истра Андрей Мойса.

Во время перерыва участников акции накормили вкусным обедом, а после субботника каждому вручили призы. В общей сложности волонтеры собрали около 200 мешков мусора.

Акция прошла при поддержке правительства Московской области. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца лета в Подмосковье будет расчищено 59 водоемов.

Источник фото: телеканал «360»