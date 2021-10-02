Волонтеры провели мастер-класс по мобильным приложениям в День пожилых людей в Подмосковье

Мастер-класс по работе с мобильными приложениями и современными технологиями провели волонтеры для пенсионеров в День пожилого человека в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

Помимо мастер-класса, для гостей организовали урок по рисованию, концерт и чаепитие, рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Праздничные мероприятия провели в рамках акции «Вечные ценности» и приурочили ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Новые знания участники занятий осваивали в Доме культуры «Тамань».

В Московской области вот уже два года действует программа «Активное долголетие». Ее задача — вовлечь пожилых людей в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков.

«Вечные ценности» — одна из многочисленных акций, которые организуют на платформе «Волонтеры Подмосковья». К ним может присоединиться любой желающий.

Добровольцы среди прочего занимались сбором корма для животных из приюта, помогали в организации дня рождения Московской области и акции благодарности врачам.