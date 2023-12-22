Подмосковье 22 декабря 2023, 15:38 Волонтеры провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей в Истре Телеканал «360»

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Волонтеры движения «Строчим Za наших» провели мастер-класс в казачьем хуторе в Истре. Они показали, как изготавливают окопные свечи. К занятию присоединились семьи казаков и бойцы специальной военной операции.

Волонтеры из Истры занимаются изготовлением окопных свечей больше года. Своим опытом и наработками они поделились с казаками Истры. Участие в мастер-класс приняли не только взрослые, но и дети.

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Пришли и участники специальной военной операции. Например, Александр приехал домой в отпуск всего на пять дней, но посетил занятие по изготовлению свечей.

«Окопные свечи — очень полезная вещь. Во-первых, она выдает тепло, причем тепло очень хорошее. В принципе две окопные свечи небольшой блиндаж два на два обогревают в течении долго времени. Еще это и освещение, к тому же на ней удобно согреть что-то поесть, сейчас в зимнее время это особенно важно для нас», — рассказал боец.

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Во время мастер-класса изготовили более 20 окопных свечей. Все они отправятся на передовую в конце декабря с очередным гуманитарным конвоем казачьего фонда «Зона поддержки». Только за последний год казачий фонд отправили более девяти гуманитарных конвоев с вещами для военных и и посылками для мирных жителей.

В будущем казачье общество Истры планирует проводить встречи с волонтерами регулярно и изготавливать не только свечи, но и другие необходимые бойцам вещи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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