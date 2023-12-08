08 декабря 2023, 18:58
Волонтеры провели день красоты в онкодиспансере в Балашихе
Активисты благотворительного фонда «Сила веры» устроили день красоты для женщин в онкодиспансере в Балашихе. Это мамы, чьи дети проходят здесь лечение.
Активисты решили создать праздник для женщин в преддверии Нового года. Им сделали маникюр, макияж, прически и другие процедуры. Также провели фотосессию в праздничных нарядах и устроили фуршет.
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Решение о таком подарке было принято, исходя из того, что многие женщины находятся в больнице вместе со своими детьми, поэтому у них нет времени на поход в салон красоты.
Детское отделение № 7 онкодиспансера в Балашихе — это третье в стране специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкологическими заболеваниями. Оно является единственным в Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион максимально вовлечен в помощь семьям участников СВО.
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Волонтеры
Балашиха
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