Подмосковье 08 декабря 2023, 18:58 Волонтеры провели день красоты в онкодиспансере в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Активисты благотворительного фонда «Сила веры» устроили день красоты для женщин в онкодиспансере в Балашихе. Это мамы, чьи дети проходят здесь лечение.

Активисты решили создать праздник для женщин в преддверии Нового года. Им сделали маникюр, макияж, прически и другие процедуры. Также провели фотосессию в праздничных нарядах и устроили фуршет.

Реклама

Решение о таком подарке было принято, исходя из того, что многие женщины находятся в больнице вместе со своими детьми, поэтому у них нет времени на поход в салон красоты.

Детское отделение № 7 онкодиспансера в Балашихе — это третье в стране специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкологическими заболеваниями. Оно является единственным в Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион максимально вовлечен в помощь семьям участников СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».