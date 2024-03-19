Подмосковье 19 марта 2024, 21:14 Трудных подростков из Дубны научили делать скворечники и окопные свечи Телеканал «360»

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Волонтеры в Дубне провели акцию для подростков, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мальчиков научили делать скворечники, а девочек отливать окопные свечи для бойцов СВО и плести корзинки.

«Мы хотим, чтобы они поняли, что они нужны, что они не брошены, что мы их любим, потому что каждый ребенок должен получать внимание, ласку, заботу», — поделилась член Совета молодежи Дубненского машиностроительного завода Марина Монахова.

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Акция по поддержке трудных подростков в городском округе прошла в первый раз, но похожий опыт у волонтеров уже имелся. К ней присоединились бизнесмены, артисты и рукодельницы. Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия — вдохновить детей.

Подобная работа с детьми в Дубне будет продолжаться и далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за участие в акции «Неделя добрых дел».

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