Подмосковье 04 июля 2023, 11:28 Волонтеры провели акцию безопасности на железнодорожной станции в Лобне

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Акция безопасности прошла на железнодорожной станции в Лобне. Волонтеры и сотрудники администрации округа вручили пассажирам электричек листовки с предупреждением об опасности перехода железнодорожных путей в неположенном месте.

Пассажирам напомнили, что около железной дороги нельзя находиться в наушниках, а также подлезать под стоящим поездом и через сцепку вагонов. Важно помнить, что состав может тронуться в любой момент. Кроме того, нужно внимательно переходить пути, ведь длина тормозного пути поезда составляет около километра.

Также нельзя залезать на вагоны. При приближении к проводам на расстояние меньше двух метров человек может получить электротравму, которая приведет к летальному исходу.

Правила безопасности нужно соблюдать самим и рассказывать о них детям.

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