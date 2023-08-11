11 августа 2023, 20:36
Волонтеры присоединились к помощи Московскому областному хоспису для детей
Волонтеры «Добро.ру» присоединились к помощи Московскому областному хоспису для детей. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.
«„Добро.ру“ — крупнейшая в России площадка, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи, а организаторы — желающих помочь», — пояснили в ведомстве.
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Волонтеры движения проводят с детьми уроки рисования, лепки, показывают театральное шоу, помогают мыть окна, благоустраивать территорию учреждения и гуляют с маленькими пациентами.
Все активисты получают запись в электронную книжку волонтера «Добро.рф». Она дает различные льготы, например дополнительные баллы при поступлении в вуз. Также помощникам предоставляют питание, спецодежду, оплачивают проезд до хосписа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.
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Волонтеры
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