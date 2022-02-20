Волонтеры прилетели из Подмосковья в Ростовскую область для помощи жителям Донбасса

Прибывающим в Россию жителям ДНР и ЛНР оказывают всю необходимую поддержку. Их размещением и питанием занимаются власти регионов, куда приезжают беженцы. Свою помощь оказывают и волонтеры.

Среди них есть и молодогвардейцы Московской области. Сегодня 11 ребят прилетели в Ростов-на-Дону, где был создан штаб по работе с эвакуированными жителями.

«Мы своих никогда не бросаем и всегда реагируем на вызовы времени. И сейчас, когда складывается такая ситуация, мы не остаемся в стороне, ведь речь идет о наших согражданах», — сказал депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Источник фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Московской области

Он подчеркнул, что сейчас важно по максимуму поддержать тех, кто вынужденно покинул свой родной дом и отправился в Ростовскую область. «Со своей стороны наши молодогвардейцы обеспечат необходимую волонтерскую помощь в пунктах временного размещения жителей ДНР и ЛНР», — добавил Толмачев.

Также в подмосковном отделении МГЕР решают вопрос по организации сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье подготовлены места для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В общей сложности уже готово около 1500 мест в санаториях и детских лагерях.