Волонтеры при храме в Подольске помогают нуждающимся. Они стали развозить продукты и лекарства

В период пандемии жители Подмосковья объединяются, чтобы помочь тем, кто больше в этом нуждается. В Храме Воскресения Христова в Подольске волонтеры собирают продуктовые наборы, теплые вещи и лекарства. Все это они развозят многодетным семьям и пожилым людям.

Пакеты и коробки с помощью формируют за счет прихожан, они же зачастую все и развозят. Дела найдутся всегда, но радует, что нехватки в волонтерах все-таки нет. Помогать ближнему в это трудное время вызываются многие. И взрослые, и молодые, и верующие, и атеисты.

«Я не могу сказать, что воцерковленные люди чем-то отличаются от простых людей. Просто мы собрались от благочиния. А вообще, волонтеров много. Звонят на горячую линию, спрашивают чем помочь. И ребята звонят, и девочки», — отметила Валентина Стеклянникова, координатор волонтерского центра.

Волонтеры при храме помогают людям всего Подольского городского округа, а иногда отправляют посылки и в другие регионы страны. Кто-то остался один, некоторые живут вдали от родственников, а другие просто сидят без работы. Помощь стучится в дверь к каждому.

В Мытищах за помощью люди приходят сами. Раньше нуждающихся запускали в трапезную, сейчас, в рамках новых санитарных реалий, гуманитарную помощь раздают на улице. На асфальте — метки для социальной дистанции, еда — в герметичных контейнерах. А готовят эти обеды все те же волонтеры.

Как долго продлятся ограничения, не знает никто, но помощь будет требоваться в любом случае. Волонтерские организации есть практически во всех городах России. Кто хочет помочь, тот всегда найдет, как это сделать.