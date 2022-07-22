Волонтеры поздравили со 100-летним юбилеем жительницу деревни в Можайске

Жительнице деревни Мокрое Янине Адольфовне 18 июля исполнилось 100 лет. С юбилеем ее приехали поздравить волонтеры Можайского городского округа. Они подарили огороднице-долгожительнице набор для ухода за растениями, а она поблагодарила молодых людей за внимание и напутствовала их добрым словом.

Огородничество — одно из многочисленных увлечений Янины Адольфовны. Еще совсем недавно она умудрялась заниматься моржеванием. Пенсионерка до сих пор ежедневно делает зарядку и висит на шведской стенке.

«Ложишься и 15 минут пролежишь, вначале очень колется, больно, а потом нет — через пять минут проходит эта боль и нормально», — поделилась Янина Адольфовна.

Ее детство прошло в Белоруссии, где она познала ужасы войны, прячась от немецко-фашистских захватчиков в лесу. После окончания Великой Отечественной войны вышла замуж за военного и переехала в Подмосковье. В Можайском городком округе она проработала 62 года в сфере торговли.

«Я не хочу сказать, что у меня легкая жизнь была — у меня тяжелая жизнь была, но как-то все проходило, прошло. Все нормально. Все в работе, в большой работе всегда», — отметила именинница.

У Янины Адольфовны один внук и два правнука, которые также могут продолжить династию долгожителей.