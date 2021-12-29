Волонтеры поздравили с Новым годом воспитанников СРЦ «Остров добра» в Лосино-Петровском

Волонтеры поздравили с Новым годом воспитанников СРЦ «Остров добра» в городском округе Лосино-Петровский. Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, прочитали стихи о надежде и новогодних желаниях. Им устроили масштабный праздник, которые проводили современные Дед Мороз и Снегурочка.

«Это очень важно, поскольку эти дети находятся в учреждении, а не дома со своими родителями. И то, что к ним приходят гости и поздравляют, проводят какие-то небольшие мероприятия с ними, важно. Мне сейчас хочется от всей души поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать им здоровья, мира, добра и всех благ», — сказала Мария Воробьева, директор СРЦ «Остров добра» в Лосино-Петровском.

К детям пришли и другие новогодние персонажи. К поздравлениям маленьких воспитанников присоединились заместитель главы городского округа заместитель Вера Алексеева и депутат совета депутатов Юрий Махов.

«Это, конечно, приятно детям. Приятно тем, кто помогает этим детям. Их воспитателям, их руководителям центра. И, соответственно, для нас самих это приятно. Это многолетняя традиция, когда мы совместно с администрацией, с главой, с заместителями поздравляем детей, ветеранов, многодетных с Новым годом и с праздником Рождества», — рассказал Махов.

Праздник прошел в по-настоящему новогодней атмосфере. Детям кроме небольшого представления провели веселые игры, танцы, хороводы. В конце каждому ребенку Дед Мороз вручил сладкие подарки.