Подмосковье 26 декабря 2022, 09:17 Волонтеры поздравили с новогодними праздниками семьи мобилизованных в Красногорске

Читать 360tv в

Волонтеры Красногорска поздравили семьи мобилизованных с наступающим Новым годом. Первыми подарки получили 17 семей.

Костюм Деда Мороза примерил депутат городского округа Красногорск Илья Шадриков. Это его новогодняя традиция, которой он следует уже пять лет.

Реклама

«По ежегодной традиции поздравляю жителей своего округа. В основном тех, которые нуждаются. Сегодня у нас 17 наборов», — рассказал депутат городского округа Красногорск Илья Шадриков.

Реклама

Среди подарков — мультиварки от партнеров, мандарины и сладкие наборы. Поздравление каждой семьи у Деда Мороза со Снегурочкой занимает всего несколько минут. Несмотря на это, семьи признательны за внимание и атмосферу праздника.

Всего подарки к Новому году в Красногорске получат более 500 семей мобилизованных и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».