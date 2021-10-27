Волонтеры помогут жителям Подмосковья во время нерабочей недели

Оперативный штаб волонтеров Подмосковья открыл горячую линию для приема заявок для адресной помощи жителям. Звонки начнут принимать с четверга, 28 октября, когда в регионе начнут действовать ограничения нерабочей недели. Об этом сообщило Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

Добровольцы готов помочь с доставкой продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, могут выгулять животных или оказать помощь по дому.

С 28 по октября по 7 ноября в Московской области закроют рестораны, бары и кафе. Работать они смогут только на доставку и навынос. Прекратят работать непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты и кинотеатры.

Школьники и воспитанники детских садов отправятся на каникулы. В дошкольных учреждениях оставят только дежурные группы для тех родителей, кому не с кем оставить ребенка. Студенты колледжей и вузов перейдут на удаленное обучение.

Адресную помощь в такой сложной ситуации могут оказать волонтеры Подмосковья. Заявки они принимают по телефону: 8−800−201−91−21.

Региональное движение волонтеры Подмосковья появилось в прошлом году во время первой волны пандемии коронавируса. В него вошли уже существующие добровольческие молодежные организации и активисты. Все время ограничений в прошлом году они оказывали адресную помощь одиноким пенсионерам, многодетным семьям и всем, кому требовалась помощь.

Они помогали и продолжают помогать медикам в пунктах вакцинации и больницах, проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и местах большого скопления людей.

На сегодняшний день в Подмосковье работают более 400 волонтерских организаций, куда входит более 10 тысяч добровольцев.