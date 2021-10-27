Волонтеры помогут жителям Подмосковья во время нерабочей недели
Оперативный штаб адресной помощи волонтеров Подмосковья открыл горячую линию для помощи на нерабочей неделе
Оперативный штаб волонтеров Подмосковья открыл горячую линию для приема заявок для адресной помощи жителям. Звонки начнут принимать с четверга, 28 октября, когда в регионе начнут действовать ограничения нерабочей недели. Об этом сообщило Главное управление социальных коммуникаций Московской области.
Добровольцы готов помочь с доставкой продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, могут выгулять животных или оказать помощь по дому.
С 28 по октября по 7 ноября в Московской области закроют рестораны, бары и кафе. Работать они смогут только на доставку и навынос. Прекратят работать непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты и кинотеатры.
Школьники и воспитанники детских садов отправятся на каникулы. В дошкольных учреждениях оставят только дежурные группы для тех родителей, кому не с кем оставить ребенка. Студенты колледжей и вузов перейдут на удаленное обучение.
Адресную помощь в такой сложной ситуации могут оказать волонтеры Подмосковья. Заявки они принимают по телефону: 8−800−201−91−21.
Региональное движение волонтеры Подмосковья появилось в прошлом году во время первой волны пандемии коронавируса. В него вошли уже существующие добровольческие молодежные организации и активисты. Все время ограничений в прошлом году они оказывали адресную помощь одиноким пенсионерам, многодетным семьям и всем, кому требовалась помощь.
Они помогали и продолжают помогать медикам в пунктах вакцинации и больницах, проводят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и местах большого скопления людей.
На сегодняшний день в Подмосковье работают более 400 волонтерских организаций, куда входит более 10 тысяч добровольцев.