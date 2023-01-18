Подмосковье 18 января 2023, 08:34 Волонтеры помогут с организацией крещенских купаний в Луховицах

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Волонтеры помогут с организацией крещенских купаний в Луховицах. Жителей угостят чаем со сладостями. Также на местах будут дежурить сотрудники МЧС, полицейские и медики.

Купели для крещенских купаний оборудовали на трех площадках в Луховицах. Одной из них станет источник Параскевы Пятницы в селе Подлесная Слобода. Этот родник известен не одну сотню лет. Считается, если женщина, которая долгое время не может завести детей, приедет сюда и искупается вместе с мужем, в их семье вскоре будет пополнение.

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Несколько лет назад источник благоустроили благодаря программе губернатора «Родники Подмосковья». Теперь здесь стоит капитальный деревянный сруб, скамейки, оборудовано место для забора воды.

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Великий чин освящения здесь начнется в 23:00. После верующие смогут окунуться в купель.

«У нас три традиционных места — это Белоомут, Подлесная Слобода, Городна, где <…> будут присутствовать [медики и МЧС], будут проходить молебны, все будет организовано. Мы в преддверии этого праздника традиционно ездим, проверяем», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Ожидается, что желающих совершить таинство в этом году будет много, ведь крещенских морозов синоптики не обещают.

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