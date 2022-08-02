Волонтеры помогут с организацией фестиваля «Культурный код» в Балашихе

Волонтеры Балашихи поучаствуют в международном фестивале «Культурный код», который пройдет 20 августа. Об этом рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Никита Тарасевич на встрече с президентом Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрием Лёвочкиным.

Никита Тарасевич отметил, что волонтеры Балашихи регулярно участвуют в ярких и интересных событиях округа. Фестиваль «Культурный код» не станет исключением — организаторам будут помогать свыше сотни добровольцев.

В ходе форума еще семь человек пополнили добровольческие ряды — они получили книжки от руководителя центра «Волонтеры Подмосковья» Елены Жаровой.

В добровольцах стали остро нуждаться во время пандемии коронавируса, когда мы помогали одиноким людям, пенсионерам, малоимущим. Мы работаем все вместе, сообща Елена Жарова

Старшеклассница из школы № 30 Маргарита Трубина стала частью центра два года назад. Она рассказала, что все это время она помогала пенсионерам и жителям Донбасса.

«Мы обеспечиваем нуждающихся в помощи пенсионеров лекарствами. Из недавних дел — я участвовала в сборе канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса и поздравляла с юбилеем ветерана спорта — жительницу Балашихи Алевтину Табакову», — рассказала девушка.

После встречи участники форума устроили флешмоб и прошли по центральной аллее города до храма Александра Невского с флагами России, Подмосковья и Балашихи.

«Волонтеры Подмосковья» появились в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Сейчас в регионе действует пять ресурсных центров. Балашихинский объединил около 700 человек из 29 городов региона.

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