Волонтеры помогут проголосовать за объекты благоустройства в Подмосковье

Онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 15 апреля по всей России.

Голосование реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Эта программа является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

269 территорий в 56 округах вынесены на голосование от Московской области. Отдать свой голос за одну из территорий можно на странице gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Также это можно сделать с помощью волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

«Волонтерам в голосовании отводится особая функция. Именно они информируют жителей о проекте, рассказывают о порядке проведения голосования, а при необходимости — помогают им отдать свой голос за понравившуюся территорию», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего по всему Подмосковью консультируют граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогают проголосовать более 1800 добровольцев.

Волонтер из города Химки Анна Березеско рассказала о том, что помогает в голосовании уже второй год.

«Нам с ребятами нравится быть частью важных и масштабных мероприятий, которые проходят у нас в Подмосковье. Особенно если это связано с нашей жизнью — благоустройство общественных пространств, парков, скверов и так далее. Мы рассказываем жителям Московской области о голосовании, о территориях и планах их изменения. Мы делаем все, чтобы люди могли комфортно и быстро сделать свой выбор», — поделилась Анна.

Голосование продлится до 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.