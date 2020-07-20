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    20 июля 2020, 18:14

    Волонтеры помогут очистить русло реки Городянки в Рузе после прорыва дамбы

    Алена Собкалова , Натали Владимирова

    Подмосковные волонтеры помогают очищать русло реки Городянки в Рузском городском округе после потопа.

    Добровольцы вызвались помочь. Они убирают мусор и устраняют последствия прорыва дамбы в Рузе.

    До конца июля волонтеры очистят всю территорию вдоль реки Городянки. В будущем они хотят сделать на набережной зону отдыха.

    «Ребята выбрали день, нам повезло, что нет дождя. Мы сейчас пытаемся очистить русло реки Городянки, чтобы потом здесь была пешеходная зона и рекреационный парк. Надеюсь, что мы это воплотим, это будет следующий волонтерский проект наш», — рассказала Татьяна Лысенко, директор молодежного центра Рузского округа.

    Городской округ Руза затопило после двух дней обильных осадков и урагана, обрушившихся на Подмосковье. Поток реки Городянки вырос — и одна дамба просто не выдержала. С места вывезли 52 человека, в том числе семерых детей. Их временно разместили в пансионате «Бабаево».

    Подробности — в сюжете канала «360».