Волонтеры помогут очистить русло реки Городянки в Рузе после прорыва дамбы
Добровольцы вызвались помочь. Они убирают мусор и устраняют последствия прорыва дамбы в Рузе.
До конца июля волонтеры очистят всю территорию вдоль реки Городянки. В будущем они хотят сделать на набережной зону отдыха.
«Ребята выбрали день, нам повезло, что нет дождя. Мы сейчас пытаемся очистить русло реки Городянки, чтобы потом здесь была пешеходная зона и рекреационный парк. Надеюсь, что мы это воплотим, это будет следующий волонтерский проект наш», — рассказала Татьяна Лысенко, директор молодежного центра Рузского округа.
Городской округ Руза затопило после двух дней обильных осадков и урагана, обрушившихся на Подмосковье. Поток реки Городянки вырос — и одна дамба просто не выдержала. С места вывезли 52 человека, в том числе семерых детей. Их временно разместили в пансионате «Бабаево».
Подробности — в сюжете канала «360».