Волонтеры помогут очистить русло реки Городянки в Рузе после прорыва дамбы

Подмосковные волонтеры помогают очищать русло реки Городянки в Рузском городском округе после потопа.

Добровольцы вызвались помочь. Они убирают мусор и устраняют последствия прорыва дамбы в Рузе.

До конца июля волонтеры очистят всю территорию вдоль реки Городянки. В будущем они хотят сделать на набережной зону отдыха.

«Ребята выбрали день, нам повезло, что нет дождя. Мы сейчас пытаемся очистить русло реки Городянки, чтобы потом здесь была пешеходная зона и рекреационный парк. Надеюсь, что мы это воплотим, это будет следующий волонтерский проект наш», — рассказала Татьяна Лысенко, директор молодежного центра Рузского округа.

Городской округ Руза затопило после двух дней обильных осадков и урагана, обрушившихся на Подмосковье. Поток реки Городянки вырос — и одна дамба просто не выдержала. С места вывезли 52 человека, в том числе семерых детей. Их временно разместили в пансионате «Бабаево».

Подробности — в сюжете канала «360».