Волонтеры помогут медикам составить списки привитых от коронавируса жителей Подмосковья

Данные о сделавших прививку жителях Московской области внесут в специальные регистры. Самостоятельно врачи сделать это не успевают, поэтому на помощь им направят волонтеров. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Она отметила, что списки с данными о прошедших вакцинацию жителей понадобятся после введения QR-кодов с 1 февраля. Соответствующий закон правительства сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

«На сегодняшний день разница с медицинскими системами, куда вносят информацию врачи при приеме пациентов для прививки от коронавируса и регистром вакцинированных, составляет 112 тысяч человек. То есть 112 тысяч жителей Подмосковья, сделавших прививку, не попали в регистр», — заявила Стригункова.

Министр отметила, что причины такой ситуации кроются в позднем внесении данных. Медики физически не успевают заполнять необходимые электронные документы. Стригункова обратилась к руководителям городских округов Московской области с просьбой направить в больницы волонтеров, чтобы они помогли врачам справиться с заполнением регистра.