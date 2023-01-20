Подмосковье 20 января 2023, 13:02 Волонтеры помогли установить знак парковки для инвалидов у дома потерявшего ногу бойца СВО в Наро-Фоминске

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Волонтеры из поселка Калининца в Наро-Фоминске помогли бойцу СВО установить дорожный знак «Парковка для водителей». В горячей точке военнослужащий лишился ноги, но решил продолжить помогать сослуживцам.

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После потери ноги боец СВО Азамджон Чулгасиев решил вернуться на фронт и заняться тем, чем сможет — работать водителем или учить молодых солдат. До травмы он был заместителем командира взвода сухопутных войск и помогал освобождать Донбасс с первых дней спецоперации. За подвиг и отвагу он получил орден Мужества, а спустя несколько месяцев реабилитации вернулся на службу.

Дома у Азамджона жена и четверо детей. Семье помогают волонтеры. Так перед Новый годом их посетил блогер и доброволец Егор Балеев в костюме Деда Мороза и поздравил с праздником детей. Позже вместе с главой округа Раманом Шамнэ он добился установки у дома бойца дорожного знака «Парковка для инвалида».

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