Волонтеры помогли пожилым жителям Раменского проще пережить пандемию

В пандемию волонтеры чаще всего помогают пенсионерам. Пожилые люди просят сходить в аптеку или магазин. Когда заказы дальние — добровольцы стараются работать в паре: сначала едут за лекарствами, паспорт волонтера помогает получить скидку. Затем привозят заказы своим подопечным.

«Каждое утро начинается с того, что я мониторю чат и смотрю вновь поступившие заявки. Сейчас моя подопечная оставила заявку. Поедем к ней помочь», — рассказал волонтер Евгений Жуков.

Евгения Лихобаба потеряла зрение год назад. С тех пор обычный поход в аптеку или магазин пожилой женщине даются с трудом. Выручают волонтеры.

«Как я могла выйти на улицу? Я звонила Жене, и он мне моментально, я ему перечисляла, что взять. Все, что нужно было, он приносил», — отметила она.

За год пожилая женщина и волонтеры подружились. Она звонит узнать, как у ребят дела, а молодые люди помогают ей по дому. Например, отодвинуть тяжелое кресло, чтобы подмести пол.

Другая подопечная попросила купить продуктов. Их выбирают в ближайшем супермаркете по списку. Обязательно проверяют срок годности, чтобы все было свежее. Не забывают и про скидки. У каждого волонтера есть скидочные карты всех магазинов, поэтому получается экономить на покупках.

«Продукты попросила принести — одинокая пожилая женщина. Поделилась, больше не к кому обратиться за помощью», — отметили волонтеры.

Женщина уточнила, что у нее год назад умерла дочка, которая ей помогала. Она подчеркнула, что до сих пор пор не может это пережить.