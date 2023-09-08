Подмосковье 08 сентября 2023, 19:55 Волонтеры помогли избирателям проголосовать дистанционно в Щелкове Елена Катасонова

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В Звездном Городке в Щелкове волонтеры помогли избирателям исполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования. Они находились на избирательных участках № 706, 707, 708 и 3765.

«За прошедшее время обратилось много людей, столкнувшихся с техническими неполадками. Так как дистанционное голосование — это нововведение, многие еще не разобрались. Мы помогаем и показываем, насколько это удобно», — рассказала волонтер Елизавета Мазаева.

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Жительница Звездного Городка Надежда Сомнина выбрала электронное голосование, но не смогла разобраться самостоятельно.

«Я пришла на участок, так как из дома проголосовать не получилось. Тут мне помогли», — заявила Надежда.

Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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