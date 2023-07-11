Подмосковье 11 июля 2023, 09:55 Волонтеры получили новое помещение для сбора гумпомощи бойцам СВО в Мытищах

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Волонтеры получили новое помещение для работы в Мытищах. Там они смогут собирать гуманитарную помощь и плести маскировочные сети для участников СВО.

Порядка 10 волонтерских организаций работают в Мытищах. По инициативе главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой они объединились для совместного оказания помощи бойцам и жителям новых регионов России.

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«Один из видов помощи — плетение маскировочных сетей. Помещение, которое было предоставлено под эту деятельность во дворце культуры „Яуза“, оказалось мало. Это связано с тем, что с каждым днем все больше мытищинцев предлагают свою помощь и присоединяются к волонтерским организациям. Поэтому было принято решение использовать помещение на улице Мира, дом № 9. Более того, здесь будет сконцентрирована вся волонтерская деятельность нашего округа, которая так важна и актуальна для наших бойцов. Сюда смогут приносить гумпомощь мытищинцы», — рассказала первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Людмила Иванова.

В корпусе разместятся благотворительные организации «Золотые руки ангела», «Круги добра» и «Надежда, вера, возрождение». Также планируется открытие мытищинского отделения фонда «Защитники Отечества».

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