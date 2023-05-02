Подмосковье 02 мая 2023, 21:18 Волонтеры покрасили дом ветерану Великой Отечественной войны из Зарайска

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Волонтеры из Зарайска покрасили дом ветерану Великой Отечественной войны. Они также поклеят обои в комнатах. Все работы закончат ко Дню Победы.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич уже 62 года живет душа в душу с супругой Анной Павловной. Они изо дня в день поддерживают друг друга и вместе трудятся на огороде.

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«Эта семья — ветераны войны. Помочь им — большая радость для нас. Тем более такое не сложно дело — покраска дома», — сказала старший эксперт комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Татьяна Кухтина.

Все работы закончат к 9 мая — День Победы Николай Васильевич с Анной Павловной встретят в обновленном доме.

«Николай Васильевич добрый, хороший человек, который всегда с нами поддерживает диалог, рассказывает о жизни, когда он воевал. <…> Мы не могли не откликнуться», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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