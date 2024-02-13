Подмосковье 13 февраля 2024, 17:12 Волонтеры подольского колледжа отправили гуманитарную помощь в зону СВО передача гуманитарной помощи / Министерство образования Московской области

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Волонтеры Подольского колледжа имени Никулина передали груз с гуманитарной помощью в зоне СВО. В сборе полезных вещей участвовали студенты, преподаватели и все желающие.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, волонтерский отряд «СоюZ-Добра» отправил бойцам каши быстрого приготовления, теплые вещи, спальные мешки и многое другое.

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«Очень важно помогать в такое непростое для страны время. Пока ребята отстаивают честь своей Родины, мы обеспечиваем надежный тыл. Спасибо преподавателям колледжа, студентам и простым людям, за оказанную помощь», — поделился руководитель отряда Александр Мухуров.

В будущем ребята продолжат оказывать помощь бойцам, участвовать в социальных проектах и привлекать новых добровольцев.

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