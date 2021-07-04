Волонтеры Подольска помогли четырем нуждающимся семьям

Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска доставили продукты четырем нуждающимся семьям. Об этом сообщили в официальной группе сообщества во «ВКонтакте».

Продукты получили три семьи из Подольска и одна из Домодедова.

«Оказана продуктовая помощь по четырем обращениям. Многодетной семье Ольги, Аллы, а также семье Лидии Л., проживающих в Подольске, и Галине из Домодедова», — сказано в сообщении.

Волонтеры помогают не только нуждающимся из Московской области, но и людям в других регионах. В конце июня они отправили машину с вещами в Калужскую область — сделать это получилось с помощью прихода Успенского храма в селе Щапово.

Вещи получит организация «Дом добра» в Козельске. Эта организация помогает пожилым, малоимущим, многодетным и людям с ограниченными возможностями. Получить поддержку может также каждый, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Нуждающимся бесплатно дадут одежду, обувь или предметы быта — в зависимости от того, что ему необходимо.