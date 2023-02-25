Подмосковье 25 февраля 2023, 16:32 Волонтеры Подольска передали в собачий приют в Калуге 200 килограммов мяса

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Участники фонда и Telegram-канала «Балу» в Подольске собрали порядка 200 килограммов мяса для собак приюта «Кай» в Калуге. Также четвероногие получили сухой корм и теплые вещи.

Ценный груз на личном автомобиле в Калугу отвез зоозащитник Игорь Айрапетян.

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«В центре „Кай“ проживают более 30 особенных собак, которые пострадали от рук людей. У некоторых полностью отсутствуют двигательные функции», — рассказал Игорь Айрапетян.

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В «Кае» живет собака Шурочка, которую Игорь привез из Ярославля. Хозяин выкинул собаку в окно. У бедняги сломан позвоночник.

Сам Айрапетян в Подольске содержит приют, в котором находятся более 50 собак.

Фонд «Балу» существует меньше полугода. В него вошли участники Telegram-канала Айрапетяна. Изначально сбора средств не планировалось, пока подписчики не узнали историю собаки по кличке Балу.

Пес после дачного сезона остался в одном из товариществ. Тогда собрали средства на передержку Балу, в итоге одна из подписчиц забрала собаку себе. Деньги потратили на других животных, часть отдали в приют «Кай». С тех пор фонд помогает собакам за счет добровольных взносов.

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