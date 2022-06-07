Волонтеры Подмосковья вывезли с пляжа «Связист» в Звенигороде 20 кубометров мусора

Сегодня пляж «Связист» в Звенигороде стал вполне цивилизованным местом, а вот три года назад его было не узнать. Это живописное место люди использовали для складирования мусора, а вместо травы были видны только бутылки и пакеты. Чтобы разгрести всю эту импровизированную свалку понадобилось очень много времени и сил.

Когда мы сюда пришли мы были в ужасе. Возле одного дерева собрали мешков 12-15. Очень много бутылок. Дайверы тоже сказали, что самый распространенный мусор — это битое стекло. А ведь раньше здесь был прекрасный пляж, где отдыхали, собирались люди Ульяна Белова заместитель Председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной палаты Московской области

И вот наконец, завершающий этап многолетней уборки — вернуть пляж к первозданному виду приехали волонтеры со всего Подмосковья. Наводят порядок не только на суше, но и на воде. Перед заплывом обязательный инструктаж.

Под руководством профессионального каякера Дмитрия дети обучились мастерству гребли и вылавливанию мусора специальным инвентарем. В простонародье палки-хваталки.

«Как правило, это упавшие деревья, где скапливается мусор или береговая линия. Иногда он плавает прям в воде <…> мы уже в том году восемь раз сплавлялись и это финальный удар. Река уже чистая на этом участке», — рассказал волонтер-эколог Дмитрий Ходорыч.

Очистить реку от битого стекла, металла и других вещей приехали дайверы из Истры.

«Здесь глубина маленькая. Будем визуально просматривать дно и течение есть, а это значит, что муть смоет и можно смотреть в маске», — объяснил участник клуба подводного плавания «Истра-дайв» Владимир Митрофанов.

В акции приняли участие и экологи. Они взяли пробу воды, чтобы проверить ее на загрязнения. При первичном обследовании нарушений не нашли.

Значение 369 см и это значение нормальное для таких водоемов, нормальное для рек Московской области. Учитывая то, что из-под крана у нас течет 350-370 водичка Илья Кирпичев заведующий лабораторией анализа объектов окружающей природной среды Государственного университета «Дубна»

За время субботника собрали 20 кубометров мусора — это свыше 150 мешков. И тех, кто хорошо потрудился ждал приятный бонус.

Если кто-то из добровольцев-волонтеров во время уборки потянул спину или ногу, то восстанавливаться они шли палатки, где работали волонтеры-массажисты.

«Мы выезжаем на различные спортивные, волонтерские мероприятия, реабилитационные центры. Любой желающий может подойти, восстановиться, мы делаем здесь до тренировочный, пост тренировочный, а также короткий восстановительный [массаж]», — пояснила соорганизатор волонтерского движения «Массаж спасет мир» Ольга Амчеславская.

Акция дала старт серии аналогичных мероприятий, которые пройдут по всей Московской области. Местный пляж полностью очищен и готов к летнему сезону. А чтобы у людей мест для отдыха на природе было еще больше, уже совсем скоро очистят реку Икша в Дмитровском районе, и реку Истра.