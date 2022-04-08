Волонтеры Подмосковья встретили эвакуированных жителей Донбасса на Казанском вокзале

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» встретили на Казанском вокзале около 100 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Добровольцы организовывали навигацию, помогали нести сумки с вещами, сопровождали прибывших к автобусам и помогали маломобильным гражданам. Ребята пообщались с женщинами и пенсионерами, подбодрили детей, которым сейчас особенно нужна поддержка и внимание.

В Московскую область в пункт временного размещения беженцев в Центре отдыха «Изумрудный» на территории городского округа Шатура отправились порядка 80 человек.

Сейчас в Московской области находятся более 10 000 беженцев из Донбасса. Большинство из них живут у родственников и знакомых. Свыше 1300 человек размещены в пунктах временного размещения. Люди снабжены сотовой связью, лекарствами, одеждой, обувью, детским питанием, игрушками, школьными принадлежностями. Дети ходят в школу. 25 человек трудоустроены на предприятия Подмосковья, еще более 100 оформляются на работу.

Также в Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. Ранее Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.

На территории Московской области открыто более 180 пунктов сбора гуманитарной помощи как для вынужденных переселенцев с Донбасса, так и для отправки жителям ДНР и ЛНР. В этих пунктах продолжают принимать продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, детское питание и игрушки, канцтовары — все, что необходимо людям для жизни