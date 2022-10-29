Волонтеры Подмосковья собрали около 160 тонн гумпомощи для участников спецоперации за месяц | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 20:02 Волонтеры Подмосковья собрали около 160 тонн гумпомощи для участников спецоперации за месяц

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В Московской области сегодня отмечают День добровольца. Волонтеры отправили участникам спецоперации порядка 160 тонн продуктов, средств гигиены и других необходимых предметов за месяц, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Также по инициативе Андрея Воробьева во всех округах региона были открыты центры поддержки военнослужащих.

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«У нас много неравнодушных людей, которые по зову сердца вступили в ряды волонтеров, — от совсем юных до тех, чей возраст считают почтенным. А на днях мы приняли в наши ряды уже 25-тысячного добровольца! Хочу сказать огромное спасибо каждому! Вы пример добросердечности, великодушия и бескорыстия, своими добрыми делами помогаете людям в трудную минуту», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что волонтеры Подмосковья приняли участие уже в 3,5 тысячи мероприятий: развозили продукты и вещи в период ковида, встречали детей-сирот из Донбасса в аэропортах и на вокзалах, помогали проводить фестивали, соревнования и субботники, содействовали работе поисковых отрядов.

«Сегодня ни одно масштабное событие в Подмосковье не обходится без добровольцев. Так, с начала специальной военной операции ребята отправили в Донбасс более 1,9 тысячи тонн помощи. А сейчас, всего за месяц, собрали для участников СВО около 160 тонн продуктов, средств гигиены и других необходимых предметов», — отметила министр.

В Подмосковье сейчас работает 122 волонтерских пункта, где собирают помощь для мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, участвующих в спецоперации. Там принимают супы и каши быстрого приготовления, сухофрукты, кондитерские изделия, консервы. Для приема больших партий товаров от бизнеса и производителей работает распределительный склад в Балашихе. Перечень необходимых товаров опубликован на сайте.

С декабря 2020 года в регионе работает цифровая платформа «Волонтеры Подмосковья». Здесь собрана вся актуальная информация для добровольцев: календарь событий, паспорт волонтера, обучение и прочее.