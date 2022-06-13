Волонтеры Подмосковья раздали более 30 тысяч ленточек с триколором в День России

Волонтеры Подмосковья раздали более 30 тысяч ленточек с российским триколором в рамках общеобластной акции ко Дню России — 12 июня. Добровольцы встречали жителей на центральных улицах и в парках и рассказывали, как присоединиться к команде добрых дел.

В Московской области распространили свыше 60 тысяч листовок с QR-кодом, ведущим на цифровую платформу volontermo.ru. В каждом городском округе раздали от тысячи таких листовок.

«Так много отзывчивых волонтеров разных возрастов, чьи добрые дела каждый день делают область и страну еще лучше. В День России наша молодежь рассказывала о региональном волонтерском движении, чтобы еще больше людей могли присоединиться к дружной команде „Волонтеров Подмосковья“», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

По ее данным, на платформе volontermo.ru уже зарегистрированы более 17,5 тысячи волонтеров, и этот показатель будет увеличиваться.

«Пусть волонтерство объединяет людей, ведь сила нашей Родины именно в единстве», — добавила министр.

Акция прошла в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Мероприятие состоялось при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.