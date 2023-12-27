Подмосковье 27 декабря 2023, 21:15 Волонтеры Подмосковья рассказали гостям форума «Россия» о поддержке новых регионов Фото: министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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На выставке-форуме «Россия» состоялся День Московской области. В рамках мероприятия прошло обсуждение «Доброе дело» с участием активистов «Волонтеры Подмосковья». Стенд региона посетил губернатор Андрей Воробьев.

На данный момент в Подмосковье насчитывается более двух миллионов молодых людей, действуют свыше 400 молодежных организаций.

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«В рамках второго паблик-тока волонтеры Подмосковья рассказали про нашу региональную акцию „Доброе дело“ — здесь нам тоже есть, чем поделиться. В рамках гуманитарной миссии мы собрали и отправили на новые территории более пяти тысяч тонн помощи и совершили 136 рейсов на Донбасс», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Волонтеры обсудили поддержку СВО, работу во время пандемии. По словам руководитель подмосковного движения «Волонтеры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества Пушкино Никиты Ильичева, активность в эти периоды помогла в организации движения.

Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники. В итоге губернатор поддержал идею. Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжается до сих пор.

«Первое, чем мы должны заниматься — социализация этих ребят. Если вы думаете, что это пройдет мимо вас, то ошибаетесь. Потому мы стараемся привлекать их к различным мероприятиям», — сказал Никита Ильичев.

Также руководители молодежных организаций и движений рассказали, как получить грант на развитие проекта.

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