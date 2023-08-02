Подмосковье 02 августа 2023, 10:07 Волонтеры Подмосковья провели патриотическую акцию в поддержку участников СВО Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Патриотическую акцию провели в военном поселке Калининце под Наро-Фоминском, где служат бойцы со всей страны. В мероприятии приняли участие волонтеры из Красногорска, Наро-Фоминска, Власихи, Краснознаменска, Молодежного, Одинцова и Истры.

«Волонтеры раздали жителям 300 ленточек и флажков в цветах российского флага. Активисты показали, что и такими поступками мы можем проявить свою любовь к Родине, выразить благодарность военным за их службу, а их семьям — за поддержку», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» в Наро-Фоминском округе Егор Балев отметил, что жители с удовольствием принимали флажки и передавали слова поддержки бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Активисты продолжают сбор помощи бойцам и жителям новых территорий России. С начала СВО волонтеры Подмосковья отправили в Донбасс 3 769 тонн помощи. Ее собирают в 122 пунктах, которые открыты во всех городских округах региона. Следить за тем, куда доставляется и как распределяется помощь, можно на платформе volontermo.ru.

С октября 2022 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом городском округе региона действуют центры поддержки участников СВО и их семей, в которых также помогают волонтеры Подмосковья.