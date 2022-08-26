Волонтеры Подмосковья провели масштабный экослет в Истре

В городском округе Истра 25 августа собрались активисты волонтерских движений, экодобровольцы, представители научного сообщества и общественных организаций. Они приняли участие в масштабном экослете.

В рамках мероприятия на территории муниципалитета провели семинары, убрали территорию водного пространства реки Истры и покатались на сапбордах.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что с 2020 года в Подмосковье волонтерство получило стремительное развитие.

«Все больше добровольцев объединяются в экологические движения, сами проводят подобные акции — мы их в этом поддерживаем, помогаем. Когда поступил запрос на такую встречу, мы ее оперативно организовали и пригласили более 400 неравнодушных общественников и активистов, которые занимаются вопросами экологии и бережного отношения к природе у себя на местах», — сказала она.

Швелидзе добавила, что полезное и доброе дело сделала и молодежь — приняла участие в экологической акции по уборке береговой территории реки. Участники собрали мусор на берегу Истры и прогулялись на сапбордах в рамках акции «Экологический сплав».

Добровольная помощь

На семинарах, которые устроили в рамках слета, выступили руководители экологических объединений, экоактивисты и представители волонтерских сообществ Московской области.

Замминистра экологии и природопользования Гивриз Санакоев отметил, что ведомство всегда тесно сотрудничало с общественными объединениями экологической направленности и эковолонтерами.

«Без наших добровольных помощников природоохранная работа в Подмосковье не была бы такой эффективной. Вместе с волонтерами мы расчищаем водоемы и прибрежные зоны, ликвидируем незаконные свалки, ведем просветительскую работу с населением», — сказал замглавы ведомства.

Высокие гости

Среди выступавших на слете была руководитель Рузского ресурсного волонтерского центра, автор проекта «Школа раздельного сбора отходов» Надежда Квасова. Недавно она в составе делегации от Подмосковья участвовала в проекте «Чистая Арктика», масштабной акции по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов.

Старший координатор конкурсной программы проекта «Экософия» президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Тихонова поделилась своими размышлениями о том, как сделать экопросвещение частью формирования экологической культуры населения.

Почетным гостем мероприятия стал сопредседатель Экологической палаты России, депутат Госдумы и сопредседатель ассоциации по защите прав граждан «Гражданский контроль» Владимир Коптев-Дворников. Модератором встречи выступила зампредседателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

Вклад в будущее

Замглавы городского округа Истра Вадим Гребенщиков поблагодарил всех участников слета за активную позицию.

«Мы всегда готовы поддержать мероприятия, которые позволяют внести вклад в будущее наших потомков, нашей природы. В округе на регулярной основе проводят экологические мероприятия, акции, субботники по наведению порядка на общественных территориях, во дворах, на водных объектах, пляжах, у социально значимых учреждений и не только», — подчеркнул он.

Организовало встречу Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.