Волонтеры Подмосковья приняли участие в «Гонке героев»

В конце июня в России отмечают День молодежи — праздник молодости, веселья и позитива. Молодежные организации Подмосковья традиционно встречают этот день на трассе «Гонки героев».

Очередную экстремальную гонку провели в Парке «Патриот» в городском округе Одинцово.

«Мы видим очень серьезный масштаб и это при том, что „Гонка героев“ не какое-то развлекательное мероприятие. Это вполне серьезная история, куда приезжают люди подготовленные, натренированные. Те, у кого есть командный дух, психологическая подготовка соответствующая и при этом их очень много. То есть можно сказать, что это элита нашей молодежи», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

С каждым годом участников соревнования становится все больше. В прошлом году так праздник отметили 1000 человек, в этом году на трассу вышли уже 1500 человек.

«В этом году это трасса в десять километров, 30 препятствий и уже 1500 участников со всех городских округов. Плюс к нам добавились наши команды из волонтерских и молодежных организаций области», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гонка проходила для каждого участника по-разному. Кто-то двигался с целью получить медаль, кто-то желал просто дойти до конца, а кто-то этой гонкой впервые бросил вызов самому себе. Для непрофессиональных спортсменов это серьезное испытание, которое подмосковная молодежь выдержала с честью и улыбкой.

Кубки и медали гонки победители увезли в Волоколамск, Зарайск и Воскресенск.