Волонтеры Подмосковья позвонили за месяц 4 тысячам людей из группы коронавирусного риска

«С начала нового обострения эпидемиологической обстановки 567 партийных активистов по всему региону проводят ежедневный обзвон людей из групп риска и принимают заявки. За месяц они осуществили 4453 звонка людям, находящимся в зоне риска из-за коронавируса: пожилым, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он рассказал, что на горячую линию обращаются с разными просьбами: доставить продукты, медикаменты, оказать физическую помощь или моральную поддержку. Кто-то узнает, как работает волонтерский штаб и можно ли записаться в волонтеры и тоже помогать жителям.

Штабные активисты по всему региону ежедневно информируют жителей о соблюдении масочного режима на транспортных узлах, в образовательных учреждениях, общественных организациях, в магазинах и на улицах города, а также раздают средства индивидуальной защиты.

Депутаты помогают не только гражданам из группы риска, но и самим волонтерам. Депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов передали активистам Талдомского волонтерского центра средства индивидуальной защиты и поблагодарили добровольцев за работу. Ирина Роднина отметила, что весной волонтеры Московской области отработали лучше, чем в других регионах.

«Мы должны помогать друг другу чаще, узнавать, что нужно человеку, который живет рядом. Это будет огромная польза для нашего общества», — сказала Роднина.