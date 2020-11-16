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    16 ноября 2020, 20:43

    Волонтеры Подмосковья позвонили за месяц 4 тысячам людей из группы коронавирусного риска

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Московской области волонтеры обзвонили свыше четырех тысяч жителей из группы риска по коронавирусу за месяц. С октября работу регионального волонтерского штаба Подмосковья перевели в режим повышенной готовности. Добровольцы центров, сформированных на базе всех 59 местных отделений подмосковной «Единой России», приступили к работе по различным направлениям.

    «С начала нового обострения эпидемиологической обстановки 567 партийных активистов по всему региону проводят ежедневный обзвон людей из групп риска и принимают заявки. За месяц они осуществили 4453 звонка людям, находящимся в зоне риска из-за коронавируса: пожилым, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Он рассказал, что на горячую линию обращаются с разными просьбами: доставить продукты, медикаменты, оказать физическую помощь или моральную поддержку. Кто-то узнает, как работает волонтерский штаб и можно ли записаться в волонтеры и тоже помогать жителям.

    Штабные активисты по всему региону ежедневно информируют жителей о соблюдении масочного режима на транспортных узлах, в образовательных учреждениях, общественных организациях, в магазинах и на улицах города, а также раздают средства индивидуальной защиты.

    Депутаты помогают не только гражданам из группы риска, но и самим волонтерам. Депутат Государственной думы Ирина Роднина и депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов передали активистам Талдомского волонтерского центра средства индивидуальной защиты и поблагодарили добровольцев за работу. Ирина Роднина отметила, что весной волонтеры Московской области отработали лучше, чем в других регионах.

    «Мы должны помогать друг другу чаще, узнавать, что нужно человеку, который живет рядом. Это будет огромная польза для нашего общества», — сказала Роднина.