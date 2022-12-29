Подмосковье 29 декабря 2022, 13:39 Волонтеры Подмосковья поздравили подопечных центра помощи семье и детям в Лобне

Читать 360tv в

Волонтеры Подмосковья поздравили ребят из центра помощи семье и детям «Лобненский». Юные жители получили подарки и письма от Деда Мороза.

Поздравить ребят с Новым годом приехали волонтеры «Молодой гвардии». Они стараются навещать детей каждый год. На данный момент в семейном центре в Лобне живут 13 детей от 2 до 15 лет. По разным причинам ребята не могут сейчас находиться с родителями. За детьми следят воспитатели.

Реклама

«Родителям дается шанс вернуться на правильный путь, чтобы к ним пришли дети, работа ведется до последнего. Обычно это родители, у которых проблемы с алкоголем или наркотиками. Бывает и просто в трудные жизненные ситуации попадают люди», — отметила воспитатель Ирина Овечкина.

Реклама

Если вернуть детей к родителям не получается, их могут забрать опекуны, однако, у ребят есть право выбора: оставаться с опекунами или вернуться в центр. Так, в 2022 году 5 воспитанников вернулись жить к родителям, а над одним мальчиком оформила опекунство крестная.

В ноябре губернатор Андрей Воробьев наградил приемные семьи за опеку над детьми из ДНР и ЛНР. Он вручил благодарности на форуме «Сила в семье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».