Волонтеры Подмосковья поздравили пассажирок в Домодедово с 8 Марта 2021 тюльпаном

Волонтеры Подмосковья по случаю 8 Марта провели акцию «Дарите женщинам цветы». Активисты поздравили девушек в аэропорту Домодедово, вручив пассажиркам букеты тюльпанов.

Волонтеры Подмосковья в честь Международного женского дня подготовили праздничную акцию и поздравили представительниц прекрасной половины человечества, подарив им цветы.

Активисты с букетами цветов встречали женщин в аэропорту Домодедово и раздали им 2021 тюльпан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил женщин с 8 Марта. В праздничный день в Доме правительства губернатор вручил 25 жительницам Подмосковья почетные грамоты и ордена. В числе тех, кого удостоили награды, — бортпроводница, которая в период пандемии начала работать медсестрой в госпитале, а также врач-инфекционист, проработавшая 500 часов в красной зоне, спасая пациентов с COVID-19. Орденом «За доблесть и мужество» также наградили школьницу из Домодедова, которая спасла тонущую девочку.