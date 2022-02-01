Волонтеры Подмосковья помогли пожилым жителям региона с уборкой снега

Волонтеры Московской области в рамках акции #УберемЭтоВместе2022 пришли на помощь инвалидам, ветеранам и одиноким пенсионерам, которых снегопад запер дома. Ребята помогли расчистить тропинки, подъездные пути к домам, освободить от снега крыши.

«Акция живет уже второй год. Она организована главным управлением социальных коммуникаций Московской области. Когда наступает зима, пожилым людям очень тяжело справиться даже с самыми простыми домашними делами. А мы, молодые, приехали вместе и за 15-20 минут освободили бабушке участок от снега. Мы с ребятами сейчас много работаем по обращениям граждан, откапываем жителей нашего Подмосковья от снежного плена», — поделился волонтер Егор Балев.

Пенсионеры очень признательны волонтерам за помощь.

«Спасибо ребятам, волонтерам, что приехали и помогли расчистить снег. На дорогу выйти нельзя — все замело, снег все падает и падает. Сейчас нам, пожилым людям, очень тяжело. Спасибо, дорогие», — поблагодарил ребят житель деревни Ильинская Слобода Можайского округа.

Также волонтеры расчищают от снега тротуары, детские площадки, памятники, подъезды к медицинским и общеобразовательным учреждениям и магазинам.

Сейчас в Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и снега. Скоро сугробы станут еще больше — на Центральную Россию наступает циклон «Надя». В ближайшие два дня выпадет около четверти месячной нормы осадков, поэтому добровольцы призывают всех желающих присоединиться к акции #УберемЭтоВместе2022.