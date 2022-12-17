Подмосковье 17 декабря 2022, 15:48 Волонтеры Подмосковья передали посылку отцу 10 детей, ушедшему на СВО — губернатор Воробьев Губернатор Воробьев рассказал, как волонтеры Подмосковья помогли отцу 10 детей на СВО

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Волонтеры Подмосковья доставили важную посылку отцу 10 детей из Чехова Денису Леснову, который ушел на спецоперацию добровольцем. Видео с трогательной историей об этом появилось в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.

«Все получилось. Спасибо нашим волонтерам!», — написал губернатор.

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Многодетный отец мог остаться дома, когда объявили частичную мобилизацию, но он, как мужчина с боевым опытом, «просто не смог усидеть», отметила его жена.

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«Ходил в военкомат три раза. Нервничал: я опытный, я мужчина, а там гибнут пацаны. В каких-то ситуациях он, может, выжил бы, а они погибают», — добавила Юлия.

Сейчас Денис — водитель роты обеспечения. Его автомобиль часто ломается, возможности купить инструменты нет. Он попросил супругу помочь.

«Я написала в комментариях в Telegram губернатору — вдруг помогут, я в инструментах не разбираюсь совершенно. Мне позвонили из министерства — они нашли этот чемоданчик и договорились с волонтерами из Подольска, которые туда ехали», — рассказала Юлия.

Волонтеры сами вышли на женщину, обозначили, куда ей передать посылку, привезли и отдали все Денису лично в руки. Помимо инструментов, он получил привет из дома: личные вещи для своих нужд, а также письма и рисунки его детей.

«Мама предложила нам написать письма, чтобы папе было приятно, чтобы мы как-то его поддержали. Сережа нарисовал рисунок, я письмо написала, и все остальные тоже — письмо», — рассказала одна из дочерей Дениса.

Юлия пояснила, что ее муж ценит такие вещи и точно будет носить с собой эти письма.