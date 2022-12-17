17 декабря 2022, 15:48
Волонтеры Подмосковья передали посылку отцу 10 детей, ушедшему на СВО — губернатор Воробьев
Губернатор Воробьев рассказал, как волонтеры Подмосковья помогли отцу 10 детей на СВО
Волонтеры Подмосковья доставили важную посылку отцу 10 детей из Чехова Денису Леснову, который ушел на спецоперацию добровольцем. Видео с трогательной историей об этом появилось в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.
«Все получилось. Спасибо нашим волонтерам!», — написал губернатор.
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Многодетный отец мог остаться дома, когда объявили частичную мобилизацию, но он, как мужчина с боевым опытом, «просто не смог усидеть», отметила его жена.
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«Ходил в военкомат три раза. Нервничал: я опытный, я мужчина, а там гибнут пацаны. В каких-то ситуациях он, может, выжил бы, а они погибают», — добавила Юлия.
Сейчас Денис — водитель роты обеспечения. Его автомобиль часто ломается, возможности купить инструменты нет. Он попросил супругу помочь.
«Я написала в комментариях в Telegram губернатору — вдруг помогут, я в инструментах не разбираюсь совершенно. Мне позвонили из министерства — они нашли этот чемоданчик и договорились с волонтерами из Подольска, которые туда ехали», — рассказала Юлия.
Волонтеры сами вышли на женщину, обозначили, куда ей передать посылку, привезли и отдали все Денису лично в руки. Помимо инструментов, он получил привет из дома: личные вещи для своих нужд, а также письма и рисунки его детей.
«Мама предложила нам написать письма, чтобы папе было приятно, чтобы мы как-то его поддержали. Сережа нарисовал рисунок, я письмо написала, и все остальные тоже — письмо», — рассказала одна из дочерей Дениса.
Юлия пояснила, что ее муж ценит такие вещи и точно будет носить с собой эти письма.
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