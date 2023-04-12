Подмосковье 12 апреля 2023, 21:10 Волонтеры Подмосковья отметили год с начала акции «Доброе дело»

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Ровно год назад, 12 апреля 2022 года в Московской области началась акция «Доброе дело». Проект был инициирован школьниками Подмосковья в целях сбора помощи участникам СВО и жителям новых регионов России. В день годовщины старта акции на территории Московской области прошли тематические мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подмосковные волонтеры постоянно поддерживают связь с нуждающимися помощи гражданами, отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Добровольцы своевременно узнают, какая помощь больше всего нужна, и стараются оперативно передать пожертвования — продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены и другое.

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«Ребята много чего делают и своими руками — например, студенты колледжей шьют спальники и термобелье. Сейчас востребованы маскировочные сети и окопные свечи, их изготавливают в волонтерских штабах», — добавил зампред.

Волонтеры из Балашихи в день годовщины «Доброго дня» мастерили маскировочные сети и окопные свечи. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала, что ресурсы для российских солдат готовят в 40 муниципалитетах региона на базе молодежных центров, учреждений по оказанию помощи участникам СВО и их семьям и других.

«Производство окопных свеч налажено в Можайске, Долгопрудном, Лобне — всего почти в 50 муниципалитетах. На данный момент ребята сделали около 60 тыс. штук. Еще они изготавливают носилки, теплые вещи, сухие супы, каши и многое другое, что необходимо нашим воинам», — добавила Швелидзе.

Также балашихинские волонтеры подготовили комплекты сухого душа для военнослужащих. Набор состоит из пропитанной гипоаллергенным гелем губки, саше с водой и одноразового полотенца. Глава регионального ресурсного центра в Балашихе Елена Жарова отметила, что добровольцы собрали уже третью партию комплектов из 100 единиц, а всего волонтеры собрали 350 наборов.

Добровольцы из Химок были заняты сбором и сортировкой помощи для российских военнослужащих. Акцию также поддержали воспитанники детских садов и их родители. Волонтеры подготовили для отправки нуждающимся предметы нижнего белья, влажные салфетки, бритвенные станки и продукты длительного хранения.

Студенты и добровольцы в Ресурсном центре городского округа Королев подготовили письма со словами поддержки участниками СВО. Директор учреждения Мария Масик отметила, что подобное мероприятие также прошло в стенах центра в преддверии Дня защитника Отечества. Тогда было отправлено более четырех тысяч писем российским солдатам.

«А сейчас к нам присоединились студенты Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета им. дважды Героя Советского Союза А. А. Леонова. Они всячески поддерживают акцию „Доброе дело“, на базе учебного заведения открыли сбор помощи, приносят продукты, необходимые вещи», — рассказала Масик.

Директор центра также добавила, что ответы бойцов размещаются на Волонтерах Подмосковья, и отправители видят, что их письма были доставлены адресатам.

За год существования проекта «Доброе дело» свою лепту внести более 100 тысяч жителей Подмосковья. Стать участником акции может стать любой желающий, адреса волонтерских пунктов и перечень необходимых товаров можно узнать на сайте volontermo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что за время существования проекта «Доброе дело» было собрано более 3,6 тысяч тонн гуманитарной помощи.