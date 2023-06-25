Подмосковье 25 июня 2023, 15:08 Волонтеры Подмосковья обеспечили едой и водой попавших в пробки водителей Волонтеры раздали еду и воду водителям стоящим в пробках на закрытых трассах Подмосковья

Читать 360tv в

Раздачу горячего питания и воды организовали для стоящих в пробке водителей около моста через Оку на трассе М-5 «Урал». С 06:00 на месте работали волонтеры, которые обеспечили водителей и пассажиров всем необходимым.

Доставку еды и воды на место организовали сотрудники администрации Коломны, Луховиц и ГУ МЧС.

Также получить питание и воду смогли водители и пассажиры, проезжавшие на трассе М-2 «Крым» в районе Серпухова. На помощь автомобилистам на этом участке трассы пришли волонтеры и сотрудники администрации округа.

Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской область объявило, что движение по мостам через Оку на трассах М-4 «Дон» и М-5 «Урал» открыли в 14:00.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев уточнил, что также на переправу вернутся пассажирские автобусы. Он поблагодарил волонтеров, которые продолжили оказывать помощь водителям.

На трассе М-2 воду и еду водителям раздавали волонтеры и администрация Серпухова.

Telegram Telegram Telegram Telegram