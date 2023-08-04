Подмосковье 04 августа 2023, 16:10 Волонтеры Подмосковья доставили гуманитарную помощь в Луганский детский дом архив Олега Балаева

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Еще одна партия гуманитарного груза по акции «Доброе дело» отправилась из Подмосковья в Донбасс. На этот раз помощь получили воспитанники детского дома в Луганске.

Подмосковные волонтеры уже несколько раз привозили помощь в Луганский детский дом. Здание оснастили мебелью, телевизорами, холодильниками, компьютерами, дизельным генератором на случай отключения электричества. Недавно доставили ребятам канцелярские принадлежности, продукты питания.

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Особым подарком для детей стали плюшевые мишки — подарок губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Все необходимое привезли по запросу детского дома. Дети и сотрудники искренне благодарят за оказанную помощь», — рассказал волонтер из Можайска Олег Балаев, для которого это уже 11-я поездка в Донбасс.

Акция «Доброе дело» второй год длится в Подмосковье. Она стартовала 12 апреля 2022-го по инициативе подмосковных школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Оказать помощь может каждый желающий. Все адреса и список того, что на данный момент необходимо, есть на платформе volontermo.ru.