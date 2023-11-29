Подмосковье 29 ноября 2023, 16:43 Волонтеры поддержали раненых бойцов СВО в госпитале Богородского округа Телеканал «360»

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Участники инициативной группы «Добрынка» уже целый год сотрудничают с госпиталем в Богородском округе. Они привозят домашнюю еду и гуманитарную помощь раненым в зоне СВО бойцам, а также проводят концерты.

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Основная часть инициативной группы — женщины. Они готовят для бойцов пироги, блины и другую домашнюю еду. Также поют песни и читают мужчинам стихи о родине, любви, дружбе и природе.

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«Моя задача — поднять дух через игру, через песню, через инструмент», — сказал член инициативной группы «Добрынка» Станислав Пронин.

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Основная цель добровольцев — отвлечь военнослужащих и поднять им настроение. Для этого они также устраивают русские народные игры с деревянными закитушками и волчками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрея Воробьев поблагодарил матерей бойцов СВО за помощь и содействие.

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