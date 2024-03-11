Подмосковье 11 марта 2024, 13:39 Волонтеры подарили жительницам Солнечногорска цветы на праздничной акции Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске в Международный женский день волонтеры вышли на улицы чтобы поздравить дам с праздником. В честь 8 Марта они раздали десятки букетов весенних цветов.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев рассказал, что поздравлять представительниц прекрасного пола прямо на улицах уже давно стало традицией.

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«Ежегодно волонтеры нашего муниципалитета присоединяются к поздравлениям милых дам в прекрасный весенний праздник 8 марта. Активисты прошлись по главным улицам города, в том числе и на Советской площади, и на набережной озера Сенеж», — отметил Минаев.

Не забыли в Солнечногорске и про виновниц торжества старшего поколения. Ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Филипповну Бабич с Международным женским днем поздравил глава городского округа Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жен, матерей и дочерей военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, с 8 Марта.

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