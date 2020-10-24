Волонтеры Победы привели в порядок памятники в Подмосковье

Порядка 20 памятников в Московской области привели в порядок волонтеры Победы в рамках акции «Сохраним память своими руками». Они прибрали монументы в 15 муниципальных округах региона.

«Сегодня все также важно следить за состоянием памятных мест нашего региона, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Каждое — частичка памяти, сохраняя которую, мы чтим подвиг героев. Будь это памятник или обелиск, они несут в себе историю людей, 79 лет назад вставших на защиту нашей Родины», — сказала координатор проекта «Сохраним память своими руками» Карина Саркисян.

Волонтеры Победы привели в порядок памятник Виктору Талалихину в Подольске, мемориальный комплекс в Красногорске, обелиск Герою Советского Союза Владимиру Александровичу Молодцову в Раменском, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Также акция прошла во Фрязино, в Серпухове, Королеве, Воскресенске, Звездном городке, Мытищах, Лобне, Монине, Лосино-Петровском, Чехове, Богородском округе и Шатуре.

Ранее сайт Ura.ru сообщил, что в конце августа в поселке под Тюменью подростки осквернили памятник Победы. Школьники устроили футбольный мачт на мемориале.